Article Title

Matapos mapatunayan na totoo ang pagkapatay ng isang aso para sa isang eksena sa peilulang Oro , napagdesisyunan ng Metro Manila Film Festival executive committee na i-ban ang director nito na si Alvin Yapan at producer na si Shandii Bacolod sa pagsali sa film fest ng isang taon. Ipinaliwanag naman ni Film Development Council of the Philippines chairperson Liza Dino na hindi ito dahil sa asong pinatay kung hindi dahil sa kanilang pagsisinungaling noon na wala raw napahamak na hayop.

Start the conversation, or Read more at ABS-CBN News.