F5 Capital v. Petros Pappas Milena Maria Pappas Roger Schmitz Tom...

F5 CAPITAL, a Cayman Islands Corporation, Plaintiff-Appellant, v. PETROS PAPPAS, MILENA MARIA PAPPAS, ROGER SCHMITZ, TOM SOFTELAND, SPYROS CAPRALOS, KOERT ERHERDT, RENEE KEMP, RAJATH SOURIE, EMILY STEPHENS, STELIOS ZAVVOS, OAKTREE VALUE OPPORTUNITIES FUND, L.P., OAKTREE OPPORTUNITIES FUND IX DELAWARE, L.P., OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT, L.P., OAKTREE OPPORTUNITIES FUND IX , L.P., MONARCH ALTERNATIVE SOLUTIONS MASTER FUND LTD., MONARCH CAPITAL MASTER PARTNERS II-A L.P., MONARCH CAPITAL MASTER PARTNER II L.P., MONARCH DEBT RECOVERY MASTER FUND, LTD., MONARCH OPPORTUNITIES MASTER FUND, LTD., P MONARCH RECOVERY LTD., STAR SYNERGY L.L.C., STAR OMAS L.L.C., OAKTREE OBC HOLDINGS L.L.C., OAKTREE DRY BULK HOLDINGS L.L.C., MILLENNIA L.L.C., MILLENNIA HOLDINGS L.L.C., MIRABEL SHIPHOLDING & INVEST LIMITED, MIRACH SHIPPING COMPANY LIMITED, HERON VENTURES LTD., OCEANBULK CARRIERS L.L.C., BLUESEA INVEST ... (more)

Start the conversation, or Read more at FindLaw.