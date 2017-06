Kvitova puts on confident display in Birmingham

Great Britain's Naomi Broady plays a return to Czech Republic's Petra Kvitova during day three of the tennis Classic at Edgbaston Priory, Birmingham, England, Wednesday June 21, 2017. La checa Petra Kvitova persigue una pelota en el duelo contra su compatriota Tereza Smitkova, correspondiente a la primera ronda del torneo de Birmingham, Inglaterra, el martes 20 de junio de 2017 Czech Republic's Petra Kvitova returns a shot to Great Britain's Naomi Broady during day three of the tennis Classic at Edgbaston Priory, Birmingham, England, Wednesday June 21, 2017.

Start the conversation, or Read more at White Lake Beacon.