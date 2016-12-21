Fire Weather Warning issued December 30 at 8:00AM CST expiring...
OKZ004>048-050>052-301830- /O.UPG.KOUN.FW.A.0024.161230T1400Z-161231T0000Z/ /O.NEW.KOUN.FW.W.0026.161230T1400Z-161231T0000Z/ HARPER-WOODS-ALFALFA-GRANT-KAY-ELLIS-WOODWARD-MAJOR-GARFIELD- NOBLE-ROGER MILLS-DEWEY-CUSTER-BLAINE-KINGFISHER-LOGAN-PAYNE- BECKHAM-WASHITA-CADDO-CANADIAN-OKLAHOMA-LINCOLN-GRADY-MCCLAIN- CLEVELAND-POTTAWATOMIE-SEMINOLE-HUGHES-HARMON-GREER-KIOWA-JACKSON- TILLMAN-COMANCHE-STEPHENS-GARVIN-MURRAY-PONTOTOC-COAL-COTTON- JEFFERSON-CARTER-JOHNSTON-ATOKA-LOVE-MARSHALL-BRYAN- 419 AM CST FRI DEC 30 2016 ...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 6 PM CST THIS EVENING FOR WINDY CONDITIONS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR WESTERN...CENTRAL AND SOUTHEAST OKLAHOMA... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NORMAN HAS ISSUED A RED FLAG WARNING...WHICH IS IN EFFECT FROM 8 AM THIS MORNING TO 6 PM CST THIS EVENING.
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