Fayetteville pressing forward on sustainability despite climate deal withdrawal
WEBVTT OME.TAYLOR: WHILE THE WORLD WAITEDFOR TRUMP TO DECIDE WHETHER NOT THE WOULD WITHDRAW THE U.S.FROM THE PARIS CLIMATE, DEALSOME CITIES IN NORTHWESTARKANSAS WERE ALREADY PREPARINGFOR WHAT THEY WOULD DO,REGARDLESS OF WHAT THE PRESIDENTDECIDED.>> WE HAVE ALREADY MADECOMMITMENTS AND CONTINUING TOMAKE COMMITMENTS AND INVESTMENTSIN CLEAN ENERGY, RENEWABENERGY, IN ACTIVE TRANSPORTATIONAND ALTERNATIVE TRANSPORTATION,AND WILL ABSOLUTELY CONTINUEDOING THAT NO MATTER WHATHAPPENS AT THE FEDERAL LEVEL.TAYLOR: WHEN IT COMES TO HOWWITHDRAWAL FROM THE DEAL, IMPACT US HERE.PETER NIERENGARTEN, WHO IS THESUSTAINABILITY AND PARKINGDIRECTOR FOR FAYETTEVILLE, SAYSTHE CITY'S FOCUS REMAINSUNCHANGED.THE CITY OF FAYETTEVILLE HASTAKEN ITS OWN ACTION LEADING UPTO TODAY'S ANNOUNCEMENT TO STAYCOMMITTED TO CLEAN ENERGYDESPITE NO PRIOR FEDERAL, DIRECTIVES.>> THE CLEAN ENERGY ECONOMY,THAT TRAIN HAS ALREADY LEFT ... (more)
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