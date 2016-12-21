Former RCTC football player faces sex charges

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IAZ008>011-018-019-029-030-MNZ079-086>088-094>096-240000- /O.CON.KARX.WW.Y.0016.000000T0000Z-161224T0300Z/ MITCHELL-HOWARD-WINNESHIEK-ALLAMAKEE-FLOYD-CHICKASAW-FAYETTE- CLAYTON-WABASHA-DODGE-OLMSTED-WINONA-MOWER-FILLMORE-HOUSTON- INCLUDING THE CITIES OF...OSAGE...CRESCO...DECORAH...WAUKON... CHARLES CITY...NEW HAMPTON...OELWEIN...ELKADER...WABASHA... DODGE CENTER...ROCHESTER...WINONA...AUSTIN...PRESTON...CALEDONIA 947 AM CST FRI DEC 23 2016 ...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CST THIS EVENING... * EXPECT SNOW TO MOVE INTO THE AREA THROUGH THE REST OF THIS MORNING...TAPERING OFF INTO EARLY EVENING. SNOW MAY TRANSITION TO A PERIOD OF FREEZING DRIZZLE BEFORE ENDING. * THE HEAVIEST SNOWFALL RATES WILL OCCUR BETWEEN NOON AND 6 PM THIS EVENING. * TOTAL WET SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES ARE EXPECTED... WITH A LIGHT GLAZE OF ICE POSSIBLE. * LOOK FOR REDUCED VISIBILITIES ... (more)
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