Man, woman charged with sex trafficking

IAZ008>011-018-019-029-030-MNZ079-086>088-094>096-WIZ042>044- 053>055-061-211630- /O.CON.KARX.FG.Y.0003.000000T0000Z-170121T1800Z/ MITCHELL-HOWARD-WINNESHIEK-ALLAMAKEE-FLOYD-CHICKASAW-FAYETTE- CLAYTON-WABASHA-DODGE-OLMSTED-WINONA-MOWER-FILLMORE-HOUSTON- MONROE-JUNEAU-ADAMS-VERNON-CRAWFORD-RICHLAND-GRANT- INCLUDING THE CITIES OF...OSAGE...CRESCO...DECORAH...WAUKON... CHARLES CITY...NEW HAMPTON...OELWEIN...ELKADER...WABASHA... DODGE CENTER...ROCHESTER...WINONA...AUSTIN...PRESTON... CALEDONIA...SPARTA...TOMAH...MAUSTON...FRIENDSHIP...VIROQUA... PRAIRIE DU CHIEN...RICHLAND CENTER...PLATTEVILLE 221 AM CST SAT JAN 21 2017 ...DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CST TODAY... * AREAS TO WIDESPREAD DENSE FOG THROUGH THIS MORNING...WITH VISIBILITY REDUCED TO ONE QUARTER MILE OR LESS. * IMPACTS...SEVERELY REDUCED VISIBILITY AT TIMES IMPACTING TRAVEL. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

