SOUTHWEST CLARK NEIGHBORHOOD ASSOCIATION, INC.; MELANIE LEDFORD; MARK LEDFORD; REGENA CAMPBELL; ELIZABETH MERIDETH; STEPHEN GREEN; MICHAEL K. MAUFFREY; LEE ANN COTTRELL; THOMAS COTTRELL; DEBORAH GARRISON; GARY GARRISON; MARION SHEARER; DEBORAH JAE ALEXANDER; PAMELA ROUNDTREE; ADRIAN THOMAS; GENEVA FLANNERY; JOHN QUISENBERRY; CANDACE TOOLE; JOAN MAYER; BOB TABOR; JOHN M. FOX; ANGELA KELLY FOX; TOM LYKINS; M. CLARE SIPPLE; HARRY ENOCH; CRAIG STOTTS; MOLLY STOTTS; RUTHIE SKINNER; RANKIN SKINNER; BEN C. KAUFMANN; AND JANET ZUSMAN APPELLANTS v.

Start the conversation, or Read more at FindLaw.