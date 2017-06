Four men from ordained as Catholic priests in Trenton

Read more: The Jersey Journal

From left: Deacon Roy Aris B. Ballacillo, Deacon Thomas John Barry, Deacon Michael A. Gentile Jr. and Deacon Michael Kennedy. From left: Deacon Roy Aris B. Ballacillo, Deacon Thomas John Barry, Deacon Michael A. Gentile Jr. and Deacon Michael Kennedy.

Start the conversation, or Read more at The Jersey Journal.