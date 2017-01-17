Weather 20 mins ago 1:56 a.m.Dense Fog Advisory
FLZ043-139-142-148-239-242-248-151400- /O.NEW.KTBW.FG.Y.0002.170115T0653Z-170115T1400Z/ SUMTER-COASTAL LEVY-COASTAL CITRUS-COASTAL HERNANDO-INLAND LEVY- INLAND CITRUS-INLAND HERNANDO- INCLUDING THE CITIES OF...WILDWOOD...LAKE PANASOFFKEE... BUSHNELL...THE VILLAGES...CEDAR KEY...YANKEETOWN... CRYSTAL RIVER...HOMOSASSA...HERNANDO BEACH...BAYPORT... CHIEFLAND...BRONSON...WILLISTON...INVERNESS...BROOKSVILLE... SPRING HILL 153 AM EST SUN JAN 15 2017 ...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EST THIS MORNING... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TAMPA BAY AREA - RUSKIN FL HAS ISSUED A DENSE FOG ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT UNTIL 9 AM EST THIS MORNING. * VISIBILITY...ONE QUARTER MILE OR LESS. * IMPACTS...LOWERED VISIBILITY WILL MAKE DRIVING DIFFICULT THROUGH THE EARLY MORNING HOURS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE REDUCED TO LESS ... (more)
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|Hmmm (Jan '15)
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|anonymous
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|OHM, as said and then ......
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|with a breeze
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|will the elected be LOVED or a strain?
|Jan 13
|DEEP THINKER
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|WOULD IT SEEM THAT ALL IS ON A DIME & FINE or.....
|Jan 9
|fell to
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|will delete TOPIX
|Jan 8
|fell from sky to
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|how can we get to pine island ?
|Jan 8
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|point of origin
|Jan 7
|sash in
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