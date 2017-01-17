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Weather 20 mins ago 1:56 a.m.Dense Fog Advisory

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FLZ043-139-142-148-239-242-248-151400- /O.NEW.KTBW.FG.Y.0002.170115T0653Z-170115T1400Z/ SUMTER-COASTAL LEVY-COASTAL CITRUS-COASTAL HERNANDO-INLAND LEVY- INLAND CITRUS-INLAND HERNANDO- INCLUDING THE CITIES OF...WILDWOOD...LAKE PANASOFFKEE... BUSHNELL...THE VILLAGES...CEDAR KEY...YANKEETOWN... CRYSTAL RIVER...HOMOSASSA...HERNANDO BEACH...BAYPORT... CHIEFLAND...BRONSON...WILLISTON...INVERNESS...BROOKSVILLE... SPRING HILL 153 AM EST SUN JAN 15 2017 ...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EST THIS MORNING... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TAMPA BAY AREA - RUSKIN FL HAS ISSUED A DENSE FOG ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT UNTIL 9 AM EST THIS MORNING. * VISIBILITY...ONE QUARTER MILE OR LESS. * IMPACTS...LOWERED VISIBILITY WILL MAKE DRIVING DIFFICULT THROUGH THE EARLY MORNING HOURS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE REDUCED TO LESS ... (more)

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Hmmm (Jan '15) 1 hr anonymous 2,480
OHM, as said and then ...... 7 hr with a breeze 1
will the elected be LOVED or a strain? Jan 13 DEEP THINKER 2
WOULD IT SEEM THAT ALL IS ON A DIME & FINE or..... Jan 9 fell to 5
will delete TOPIX Jan 8 fell from sky to 2
how can we get to pine island ? Jan 8 fell from sky to 2
point of origin Jan 7 sash in 1
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