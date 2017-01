Nordic Ski finishes Hodag Challenge

Kav FitzPatrick rounds a corner during the Hodag Challenge at the CAVOC ski trails in Rhinelander on Sunday, Jan. 8. Varsity: 2, Kieran Mullen, 32:30.3, 7, Kav FitzPatrick, 34:20.1, 25, Jake VanHefty, 37:23.9, 27, CodySchneider, 38:10.0, 39, Jim Drewry, 40:32.2 JV: 30, AidenGraf, 39:13.8, 41, Anthony Holmes, 40:37.2, 45, Vincent Strong, 42:43.9, 46, Forrest Dorsey, 43:05.5, Connor Black, DNS Varsity: 5, Stephanie Balas, 39:27.8, 8, Johanna Craig, 40:42.9, 20, Celeste Teichmiller, 44:07.9, 22, AshleyPeterson, 44:38.3, 24, Julia Malicki, 45:34.7 JV: 28, Linnea Turner, 47:01.7, 32, Riley Mauzer, 48:39.4, 33, Kayla Johnson, 49:18.0, 34, Aubrey Anderson, 49:39.7, 38, Emily Menze, 52:05.2, 42, AshleyUllius, 55:27.8, 44, Stephanie Mauzer, 56:30.2, 45, Madeline Nelson, 56:59.8, 51, MeganChen, 1:01:43.0, 55, Rose Main, 1:08:24.9 Taking part in the second day of the Hodag Challenge, the Lakeland ... (more)

Start the conversation, or Read more at Lakeland Times.