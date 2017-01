Dense Fog Advisory issued January 2 at 9:00PM CST expiring January 3...

ARZ029-OKZ059-060-064>068-070>076-031100- /O.EXA.KTSA.FG.Y.0001.000000T0000Z-170103T1200Z/ SEBASTIAN-PAWNEE-TULSA-CREEK-OKFUSKEE-OKMULGEE-WAGONER-CHEROKEE- MUSKOGEE-MCINTOSH-SEQUOYAH-PITTSBURG-HASKELL-LATIMER-LE FLORE- INCLUDING THE CITIES OF...FORT SMITH...PAWNEE...TULSA...SAPULPA... OKEMAH...OKMULGEE...WAGONER...TAHLEQUAH...MUSKOGEE...CHECOTAH... SALLISAW...MCALESTER...STIGLER...WILBURTON...POTEAU 900 PM CST MON JAN 2 2017 ...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 6 AM CST TUESDAY... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A DENSE FOG ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT UNTIL 6 AM CST TUESDAY. * AFFECTED AREA...IN ARKANSAS...SEBASTIAN COUNTY. IN OKLAHOMA... PAWNEE...TULSA...CREEK...OKFUSKEE...OKMULGEE...WAGONER... CHEROKEE...MUSKOGEE...MCINTOSH...SEQUOYAH...PITTSBURG... HASKELL... LATIMER...AND LE FLORE COUNTIES. * VISIBILITY...BELOW ONE QUARTER MILE IN SOME LOCATIONS * ... (more)

