Wind Chill Advisory issued December 18 at 12:00AM CST expiring...

ARZ001-002-010-011-OKZ054>071-073-074-180600- /O.CON.KTSA.WW.Y.0009.000000T0000Z-161218T0600Z/ /O.CON.KTSA.WC.Y.0001.161218T0600Z-161218T1600Z/ BENTON-CARROLL-WASHINGTON AR-MADISON-OSAGE-WASHINGTON OK-NOWATA- CRAIG-OTTAWA-PAWNEE-TULSA-ROGERS-MAYES-DELAWARE-CREEK-OKFUSKEE- OKMULGEE-WAGONER-CHEROKEE-ADAIR-MUSKOGEE-MCINTOSH-PITTSBURG- HASKELL- INCLUDING THE CITIES OF...ROGERS...BENTONVILLE...BERRYVILLE... EUREKA SPRINGS...FAYETTEVILLE...SPRINGDALE...HUNTSVILLE... PAWHUSKA...BARTLESVILLE...NOWATA...VINITA...MIAMI...PAWNEE... TULSA...CLAREMORE...PRYOR...GROVE...JAY...SAPULPA...OKEMAH... OKMULGEE...WAGONER...TAHLEQUAH...STILWELL...MUSKOGEE...CHECOTAH... MCALESTER...STIGLER 638 PM CST SAT DEC 17 2016 ...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CST TONIGHT... ...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 10 AM CST SUNDAY... * TIMING...LIGHT SNOW...POSSIBLY ... (more)

