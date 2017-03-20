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See who spent time in jail in the Myrtle Beach and Georgetown areas

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SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DUI, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DUI BEASLEY, JAMAL ABDAL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH I & , LSD,AND SCH II - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONYVIOLATION DOOLITTLE, RICHARD ALLAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT HUNTER, DARON LAMAR - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS CAMERON, KYLE SCOTT - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; ... (more)

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