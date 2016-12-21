Wind Chill Advisory issued December 1...

Wind Chill Advisory issued December 18 at 12:00AM CST expiring...

Next Story Prev Story
Saturday Dec 17 Read more: Fox 23

ARZ001-002-010-011-OKZ065>070-172200- /O.EXA.KTSA.WW.Y.0009.161217T2100Z-161218T0600Z/ /O.CON.KTSA.WC.Y.0001.161218T0600Z-161218T1600Z/ BENTON-CARROLL-WASHINGTON AR-MADISON-OKFUSKEE-OKMULGEE-WAGONER- CHEROKEE-ADAIR-MUSKOGEE- INCLUDING THE CITIES OF...ROGERS...BENTONVILLE...BERRYVILLE... EUREKA SPRINGS...FAYETTEVILLE...SPRINGDALE...HUNTSVILLE... OKEMAH...OKMULGEE...WAGONER...TAHLEQUAH...STILWELL...MUSKOGEE 347 AM CST SAT DEC 17 2016 ...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO MIDNIGHT CST TONIGHT... ...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 10 AM CST SUNDAY... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A WINTER WEATHER ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO MIDNIGHT CST TONIGHT. * AFFECTED AREA...IN ARKANSAS...BENTON...CARROLL...WASHINGTON... MADISON...CRAWFORD...AND FRANKLIN COUNTIES. IN OKLAHOMA...

Start the conversation, or Read more at Fox 23.

Leave a Comment Track Replies

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Muskogee Discussions

Title Updated Last By Comments
Anyone know anything about Jill Fanning Dec 16 Meyou 2
ray's house-drug rehab (Jan '12) Dec 11 teresa fairchild 24
muskogee ER (Jul '13) Nov '16 walmartramen 7
The Religion of Politics. Nov '16 walmartramen 4
Golden phoenix mtn massage Nov '16 walmartramen 2
A wild lawyer here I met her in the 90's Tulsa ... (Mar '15) Nov '16 walmartramen 39
News Muskogee Teen Arrested On First Degree Murder C... (Feb '10) Nov '16 YuungSauseGang 441
See all Muskogee Discussions

Find what you want!

Search Muskogee Forum Now

Muskogee Jobs

See all Jobs
More from around the web

Personal Finance

Muskogee Mortgages

Trending Now

  1. China
  2. Mexico
  3. Syria
  4. Iran
  5. Pope Francis
  1. Bill Clinton
  2. Ebola
  3. Wall Street
  4. Death Penalty
  5. Supreme Court
 

Muskogee, OK

Explore More Topix

About Topix

Advertisement
Feedback?

Comments made yesterday: 30,625 • Total comments across all topics: 277,268,738

Copyright © 2016 Topix LLC