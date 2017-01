Fans pay respects to Mary Tyler Moore in Minneapolis

IAZ008-009-018-019-MNZ086-087-094-095-260600- /O.CON.KARX.WW.Y.0007.000000T0000Z-170126T0600Z/ MITCHELL-HOWARD-FLOYD-CHICKASAW-DODGE-OLMSTED-MOWER-FILLMORE- INCLUDING THE CITIES OF...OSAGE...CRESCO...CHARLES CITY... NEW HAMPTON...DODGE CENTER...ROCHESTER...AUSTIN...PRESTON 951 PM CST WED JAN 25 2017 ...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CST TONIGHT... * SNOW ENDING THROUGH MIDNIGHT. * PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS AS THE SLUSHY SNOW ACCUMULATION REFREEZES.

