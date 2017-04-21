Tree falls on house during storms in ...

Tree falls on house during storms in Fort Smith

Next Story Prev Story
Friday Apr 21 Read more: 4029TV.com

WEBVTT A CAR EARLIER THISAFTERNOON.ONE FAMILY NOW DEALING WITHDAMAGE FROM THE STORMS THISMORNING AFTER A TREE FELL ONTHEIR HOUSE.40/29'S JOSHUA COLE SHOWS US.JOSH: EARLY THIS MORNING, THEFORT SMITH FAMILY WHO LIVES INTHIS HOME SAY THEY WATCHED THISTREE FALLING INTO THEIR HOMEAS THE STORMS HIT OUR AREA.>> THERE'S A BIG HOLE IN MYROOF, LIVING ROOM AND KITCHENAREA, AND IT'S PRETTY EXTENSIVEDAMAGE.JOSH: DEAN POSTIER SAYS HE WASGETTING READY FOR WORK WHEN THESTORMS CAME THROUGH.HE AND HIS WIFE STOPPED TO LOOKAT THE STRONG WINDS WHEN THEYSAW THE TREE TOPPLE.HE SAYS THEY BOTH JUMPED OUT OFTHE WAY AS PART OF THE ROOFCAVED IN>> I COME IN, GETTING READY TOGO TO WORK, WENT AND GOT MYWIFE, WOKE HER UP.I KNEW IT WAS GOING TO BE BAD.WE WERE WATCHING OF THE WINDOWAND THE TREE FELL.I THOUGHT I WAS GOING TO GETCRUSHED.IT WAS VERY SCARY.JOSH: DEAN TELLS US THAT HE ANDHIS WIFE WERE BOTH OK.

Start the conversation, or Read more at 4029TV.com.

Leave a Comment Track Replies

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Fort Smith Discussions

Title Updated Last By Comments
Poll Did you vote today? (Jun '10) 29 min guest 35,064
News Clothing brand Rue21 closing Rogers, Springdale... Mon Bull Cuckman 1
Former Forsgren employees Sun XYZ 2
News Arkansans On "The Amazing Race" (Feb '06) Apr 22 Fred 2
John that works for forsgren Apr 21 Kathy 3
Mayor Mike hoerner Apr 19 Somebody around 1
Jenny Lind Asst. Chief arrested for impersonati... (Oct '11) Apr 18 Concerned 390
See all Fort Smith Discussions

Find what you want!

Search Fort Smith Forum Now

Fort Smith Jobs

See all Jobs
More from around the web

Personal Finance

Fort Smith Mortgages

Trending Now

  1. Syria
  2. Egypt
  3. Mexico
  4. Iran
  5. North Korea
  1. China
  2. Afghanistan
  3. Supreme Court
  4. Pope Francis
  5. Health Care
 

Fort Smith, AR

Explore More Topix

About Topix

Advertisement
Feedback?

Comments made yesterday: 22,687 • Total comments across all topics: 280,547,811

Copyright © 2017 Topix LLC