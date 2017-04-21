Tree falls on house during storms in Fort Smith
WEBVTT A CAR EARLIER THISAFTERNOON.ONE FAMILY NOW DEALING WITHDAMAGE FROM THE STORMS THISMORNING AFTER A TREE FELL ONTHEIR HOUSE.40/29'S JOSHUA COLE SHOWS US.JOSH: EARLY THIS MORNING, THEFORT SMITH FAMILY WHO LIVES INTHIS HOME SAY THEY WATCHED THISTREE FALLING INTO THEIR HOMEAS THE STORMS HIT OUR AREA.>> THERE'S A BIG HOLE IN MYROOF, LIVING ROOM AND KITCHENAREA, AND IT'S PRETTY EXTENSIVEDAMAGE.JOSH: DEAN POSTIER SAYS HE WASGETTING READY FOR WORK WHEN THESTORMS CAME THROUGH.HE AND HIS WIFE STOPPED TO LOOKAT THE STRONG WINDS WHEN THEYSAW THE TREE TOPPLE.HE SAYS THEY BOTH JUMPED OUT OFTHE WAY AS PART OF THE ROOFCAVED IN>> I COME IN, GETTING READY TOGO TO WORK, WENT AND GOT MYWIFE, WOKE HER UP.I KNEW IT WAS GOING TO BE BAD.WE WERE WATCHING OF THE WINDOWAND THE TREE FELL.I THOUGHT I WAS GOING TO GETCRUSHED.IT WAS VERY SCARY.JOSH: DEAN TELLS US THAT HE ANDHIS WIFE WERE BOTH OK.
Start the conversation, or Read more at 4029TV.com.
Add your comments below
Fort Smith Discussions
|Title
|Updated
|Last By
|Comments
|Did you vote today? (Jun '10)
|29 min
|guest
|35,064
|Clothing brand Rue21 closing Rogers, Springdale...
|Mon
|Bull Cuckman
|1
|Former Forsgren employees
|Sun
|XYZ
|2
|Arkansans On "The Amazing Race" (Feb '06)
|Apr 22
|Fred
|2
|John that works for forsgren
|Apr 21
|Kathy
|3
|Mayor Mike hoerner
|Apr 19
|Somebody around
|1
|Jenny Lind Asst. Chief arrested for impersonati... (Oct '11)
|Apr 18
|Concerned
|390
Find what you want!
Search Fort Smith Forum Now
Copyright © 2017 Topix LLC