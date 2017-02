Resumen: Cambridge Blockchain obtiene 2 millones de dlares para software empresarial de identidad digital; entre los inversores se encuentran Partech Ventures y Digital Currency Group )--Cambridge Blockchain, LLC ha anunciado el cierre de una financiacion por valor de 2 millones de dolares en bonos convertibles, con la participacion de inversores ... )--As Agent Bank, please be advised of the following rate determined on: 2/1/2017 Issue First Flexible No. 5 Plc - Class M GBP 22,500,000 FRN Due 1 Jun 2034 ISIN Number ... )--As Agent Bank, please be advised of the following rate determined on: 2/1/2017 Issue First Flexible No.

Start the conversation, or Read more at Business Wire.