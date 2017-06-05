Girls Rock DSM Camp

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13 hrs ago Read more: KCCI-TV Des Moines

WEBVTT TOMMIE: JOINING US THIS MORNINGIS AN AWESOME, FUN CREW WITHGIRL ROCK.TELL US ABOUT THIS PROGRAM.>> GIRLS ROCK DES MOINES STARTEDIN 2012.THAT IS WHEN IT CAME INTO BEING.OUR MISSION IS TO EMPOWER YOUNGGIRLS AGED 10 TO THROUGH THECREATION OF MUSIC, ART ANDPERFORMANCE.>> YOU SAID YOU WERE INVOLVED INSTARTING THIS.>> AS THE ORIGINAL FOUNDER, IHELPED IN ANY CAPACITY I COULD.JUST TRIED TO ASSIST INANYTHING.>> YOU GUYS HAVE AN AWESOMEMISSION.>> IS MOSTLY THROUGH THE USE OFMUSIC, BUT WE HAVE A -- WE HAVETO TWO-WEEK SUMMER CAMPS.THE FIRST ONE IS NEXT WEEK ANDWE STILL HAVE OPENINGS FORMEMBERS TO JOIN THE CAMP.DURING THE CAMPS CAMPERS CANCOME IN NOT KNOWING HOW PLAYANY INSTRUMENT AT ALL.IF THEY WANT TO BE THE NEXTDRUMMER IN TOWN, WE WILLINSTRUCT THEM HOW TO PLAY THEINSTRUMENT.THEY WILL FORM A BAND AND WRITEA SONG.BY THE E OF THE CAMP, WE HAVEA SHOWCASE AT THE COME AND GOTHEATER.WE HAVE ... (more)

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