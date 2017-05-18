Pantheon Project

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WEBVTT ALYX: COMING UP, ONE NIGHT THATIS A COLLABORATION AND IT WILLHAVE ART, MUSIC, PERFORMANCE ALLCOMING TOGETHER BEAUTIFULLY.HALEY BABCOCK AND PAULMACARTHUR, CAN'T THANK YOUENOUGH.TELL US ABOUT THE PANTHEON WATERWORKS PROJECT.HALEY: THIS IS A COLLABORATIONWITH THE DES MOINES ARTS CENTERWITH THE IOWA SCIENCE CENTER.AND THE DES MOINES SYMPHONYYOUTH ACADEMY.THIS IS A STEAM INITIATIVE TOBRING TOGETHER TEAMS FROM ALLTHE LOCATIONS, INSTITUTIONS, FORUS ALL TEACH AND LEARN ABOUTSTEAM, SCIENCE, TECHNOLOGY,ENGINEERING, ARTS AND MATH, ANDHOW IT'S AN INTEGRAL PART OFEDUCATION AND LIFE.WE ARE ALL COMING TOGETHER.WE HAVE A PERFORMANCE THISWEEKEND.ALYX: IT ALL COMES UP TO THEPERFORMANCE, BUT WE ARE TALKINGABOUT THE PROCESS LEADING UP TOIT THAT'S REALLY WATCHING THESEYOUNG STUDENTS AND ARTISTSBLOSSOM AND WORK TOGETHER.PAUL: IT IS A HUGE LEARNINGEXPERIENCE FOR ALL STUDENTSINVOLVED.A LOT OF EXPERIENCES ... (more)

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