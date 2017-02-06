Triple-implosion planned for downtown Des Moines
WEBVTT SUBCOMMITTEE THIS AFTERNOON.STEVE: GET READY FOR A TRIPLEIMPLOSION IN DOWNTOWN DESMOINES.KCCI'S TODD MAGEL JOINS US LIVEAT MERCY MEDICAL CENTER NEAR 2NDAND UNIVERSITY.TODD, THIS WILL BE A BIG ONE.TODD: IT IS.THREE BUILDINGS HERE BEHIND MEAT THE OLD MERCY PARK APARTMENTSWILL BE BLASTED DOWN NEXT MONTH.TONIGHT, THE CITYCOUNCILAPPROVED THE DEMOLITION PLANS.FROM THE YMCA OF THE DES MOINESRIVER TO METHODIST MEDICALCENTER TO THE TOWERS DORMITORIES, AT IOWA STATE UNIVERSITY,CENTRAL IOWANS HAVE HAD ENJOYED-- CENTRAL IOWANS HAVE ENJOYEDSPECTACULAR IMPLOSIONS.NOW, IT'S MERCY MEDICAL CENTER'STURN.CREWS ARE ALREADY AT WORKGUTTING THREE BUILDINGS OF THEMERCY PARK APARTMENTNOW, WE HAVE LEARNED THE SEVENSTORY BUILDINGS WILL COME ALLTHE WAY DOWN NEXT MONTH WITH THEHELP OF EXPLOSIVES.>> WE HAVE BEEN CONVINCED THATTHE EXPLOSIVES OPTION IS A GOODOPTION.TODD: DES MOINES COMMUNITYDEVELOPMENT DIRECTOR ... (more)
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