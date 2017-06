Coleto Creek names Kid's Fishing Tournament winners

Read more: The Countywide

Lillian Mulder , Sadie Mikes, Caleb Echols, Mattie Garret and Tristyn Schmidt. Middle row, from left: Anthony Pressley, Ileana Pressley, Abigayle Fagg, Brady Fagg, Haylee Haug, Stella Vonderau and Blake Martin.

Start the conversation, or Read more at The Countywide.