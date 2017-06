L' cole Secondaire Publique l'H ritage d voile ses...

Representatives from Heritage, the CEPEO, the City of Cornwall, Akwesasne and SD&G at the unveiling of murals created by Heritage students. Les representants de la Ville de Cornwall, du Conseil des ecoles publiques de l'Est de l'Ontario et de l'ecole secondaire publique L'Heritage etaient reunis, cet apres-midi, a l'hotel de ville pour l'inauguration d'une serie de cinq murales, toutes confectionnees par des eleves de l'ecole et commemorant les 150 ans du Canada.

Start the conversation, or Read more at Seaway News.